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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini
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Haberler
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Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte çektirdikleri kar pozlarını sosyal medyada paylaştı. Çiftin kar kombini ve pozları takipçilerinin beğenisini toplarken, Özçivit'in kombini sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile verdikleri kar pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin kar için yaptıkları kombin ise sosyal medyanın diline düştü.

Çalıkuşu dizisinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

Ailesiyle pozlarını sosyal medyadan sık sık paylaşan Fahriye Evcen, bu kez de "Karlı Aile Portresi" notuyla karda verdikleri pozları paylaştı. Ünlü isimlerin pozları takipçilerinin beğenisini kazanırken, Burak Özçivit'in kombini sosyal medyanın diline düştü. Yeşil bir mont giyen Özçivit'in yeşilin başka bir tonundaki pantolonu birbiriyle uyumlu bulunmadı.

İşte çiftin pozları...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten dikkat çeken kar kombini

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
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