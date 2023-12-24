Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz

Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken aralarında Eylül Öztürk'ün de olduğu birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. 24 evi olduğu ve soruşturma öncesi evlerini Seyran Kavak isimli birine devrettiği iddia edilen Eylül Öztürk ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz" sözlerine sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN HEDEF ALDI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu'ndason dönemin gündem maddelerinden olan fenomenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vergi kaçırma ve kara para aklama suçundan tutuklu bulanan eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diyerek paylaştığı fotoğrafla kürsüye çıkan Ağbaba, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deyimiyle söylüyorum, 'Türkiye suç örgütü cenneti oldu.' Kim yaptı, biz mi yaptık? İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var. Dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz."

"BENİMLE İLGİLİ KONUŞMA HAKKINI SİZE KİM VERİYOR?"

Şirketine kayyum atanan isimler arasında yer alan fenomen Eylül Öztürk, Ağbaba'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Öztürk Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip, fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup 'bunlar dolandırıcı' demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor? İkincisi ben tam olarak ne zaman Umre'ye gitmişim ispatlamanızı istiyorum. Üçüncüsü, daha önce CHP'ye oy veren biri olarak görüyorum ki gerçekten dedikleri kadar varmış. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıkmıştır ve bu siz araştırma dahi yapmaktan acizmişsiniz! Bizden biriyle bir tane fotoğrafı yok demişsiniz, şimdi size yine hep yaptığım gibi belgeler ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Eylül Öztürk daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la olduğu fotoğrafları yayınladı.