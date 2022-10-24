Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim

Eski eşi Deniz Uğur ile davalık olan Reha Muhtar'ın eskort tuttuğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Twitter hesabından yatak odasının videosunu paylaşarak hakkındaki iddiayı yalanlayan Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran ünlü televizyon Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile davalık oldu. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve 13 yaşındaki kızının velayetini kaybeden ünlü ismin, bu sefer de eskort tuttuğu ileri sürüldü.

"KADINLARLA PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Hakkındaki iddiaların ardından Twitter hesabından yatak odasının videosunu yayınlayan Reha Muhtar, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" dedi.

REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR ARASINDA NE OLDU?

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen davada 13 yaşındaki kızı geçici velayeti anne Deniz Uğur'a verildi. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söyledi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından kızı ve Reha Muhtar'a ait bir ses kaydı yayınladı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR'DAN CEVAP

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini savundu. Hürrem Elmasçı Odatv'de yayınlanan yazısında Reha Muhtar'ın kızını koruduğunu ve 13 yaşındaki kızı Mina'nın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrendikten sonra duruma müdahale ettiğini dile getirmişti. Ünlü televizyoncu Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü doğruladı.