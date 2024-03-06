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Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

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60 yaşındaki Amerikalı eski süper model Kathy Ireland, Luminesse markasıyla işbirliği yaparak cilt bakım koleksiyonu geliştirmeyi planlıyor. Ireland, bu işbirliği ile ünlü Sports Illustrated kapak kızı görünümünü tekrar yakalamayı ve marka lisanslama şirketini daha da büyütmeyi amaçlıyor. 1980'lerin en popüler modellerinden biri olan Ireland, Sports Illustrated dergisinin 13 sayısında yer alarak büyük ün kazanmıştı.

Süper model modellikten iş kadınlığına geniş yapan Amerikalı eski model iş -Kathy Ireland, 60 yaşına bastığında Luminesse markasıyla işbirliği yaparak cilt bakım koleksiyonu geliştirmeye karar verdi. Amacı, o ünlü Sports Illustrated kapak kızı görünümünü tekrar yakalamak ve marka lisanslama şirketini daha da büyütmek.

Bu hafta Montecito'da görülen Kathy Ireland, DailyMail.com'un kamerasına yakalanınca neredeyse tanınmazdı. Ancak bu ünlü süper model, çarpıcı yüzünü yenilemeye ve zaten patlama yapmış olan marka lisanslama şirketini daha da genişletmeye hazırdı. Bunun için de ünlü güzellik markası Luminesse ile işbirliği yapmaya karar verdi.

Kathy Ireland, modellik kariyerinin zirvesinde oldukça başarılı bir kapak kızken dünyanın en zengin süper modellerinden biri haline geldi. 1980'lerde modellik kariyerine adım atan bu esmer güzellik, Sports Illustrated dergisinin ardı ardına 13 sayısında yer alarak ün kazandı ve bu sayılar arasında üç kapağı bulunuyordu. Dergi, 2014 yılında bir kapağını tüm zamanların en iyi mayo kapağı olarak adlandırdı.

Montecito mahallesinde Salı günü yürüyüş yaparken, Ireland, popüler Pierre LaFond & Co Marketplace'e uğrayarak meşhur büyük 4 dolarlık kurabiyelerden birini almaya karar verdi. Kot ceket, mavi kot pantolon ve terlikler giymiş olan Ireland, oldukça rahat bir görüntü sergiledi.

Ancak,saçları hala göz alıcı bir şekilde akıyordu ve mağazaya doğru yürüyüş yaparken bile dikkat çekiyordu. Mağazadan sadece birkaç dakika içinde alışverişini tamamlayan Ireland, ardından arabasına binerek uzaklaştı.

Bir zamanlar, dünyanın en çok konuşulan modellerden olan Ireland'ı ne müşteriler ne de vatandaşlar tanımadı.

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Eski süper model Kathy Ireland'ı gittiği alışveriş merkezinde kimse tanımadı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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