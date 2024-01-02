Türkiye'de ilk! Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
Türkiye'nin ilk ve tek çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği Çocuk Ödül Gecesi'nde ekranların sevilen çocuk yıldızları ödüllerini aldı. En iyi sinema filmi oyuncusu ödülünü Yedinci Koğuştaki Mucize filmindeki performansıyla Nisa Sofiya Aksongur alırken, en iyi dijital dizi ödülü Kulüp dizisinin minik Rana'sı Ada Erma'ya gitti. En iyi dizi oyuncusu ödülünü ise Ne Gemiler Yaktım dizisinin başrol oyuncusu Melisa Duru Ünal aldı.
Türkiye'nin ilk ve tek çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ilk çocuk ödül gecesinde ekranların minik yıldızları ödüllerine kavuştu. Dizi ve filmlerin tanınmış çocuk yıldızları gecede boy gösterdiler.Layla Şirin Ajans'ın kurucusu Leyla Albayrak'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, halka açık oylamada binlerce katılımcının oylarıyla gecenin birincileri belli oldu.
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU MELİSA DURU ÜNAL OLDU
En iyi sinema filmi oyuncusu dalında Yedinci Koğuştaki Mucize filmindeki performansıyla Nisa Sofiya Aksongur alırken, en iyi digital dizi kategorisinde ödül, Kulüp dizisinin minik Rana'sı Ada Erma'nın oldu. En iyi dizi oyuncusu Ne Gemiler Yaktım dizisinin başrol oyuncusu Melisa Duru Ünal , en iyi reklam oyuncusu Ela Şafak , en iyi fotomodel Saadet Melek Sözan oldu.