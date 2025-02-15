Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze konusunda sert bir tavır alacağım

Trump'tan bir tehdit daha: Sert bir tavır alacağım
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geçen ay ayrılan oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşka yelken açtı.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

TORREIRA İLE AYRILDI

Geçen kasım ayında Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikiliden geçen ay şaşırtan hamle geldi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Geçen günlerde konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diyen Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı.

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor. Brajkovic, Sevgililer Günü'nde Özkan'a bir buket gül yolladı. Özkan da bu çiçekleri Instagram hesabından paylaştı.


Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
img

Yasak aşk iddialarına Barack Obama'dan fotoğraflı yanıt
img

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
img

Reklam aşkı iddialarına böyle yanıt verdi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Hedefi büyütmüş bayağı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

taklacıdan,baklacıya gecmiş.zevk meselesi,sünnetsizden hoşlaniyyyyy

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Torreiranınki kesmedi,sıradaki futbolcu gelsin.pancar motoru gibi tatak tatak tatak,borazan aygırı gibi..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu da sadece yabancı takılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı
Emre Belözoğlu'na Adana'da büyük şok

Emre'ye Adana'da büyük şok
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.