Derya Uluğ enkaz altında kalan Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri verdi: AFAD çalışmalara başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ve ailesi de depremde göçük altında kaldı.

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Depremin ardından bölgedeki vatandaş için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sabaha karşı bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi. Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

"AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında ise AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.