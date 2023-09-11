Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu düğününde dantel işlemeleri sade bir gelinlik tercih etti. Çiftin nikah şahitlerinin arasında ikiliyi tanıştırdığı ortaya çıkan Zuhal Olcay da yer aldı.

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelere imza atan başarılı oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la dün akşam dünyaevine girdi.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİTLİK YAPTI

İstanbul'da düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Saçlarını yarım şekilde toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu bir gelinlik tercih etti. Topuklu ayakkabı yerine beyaz kovboy botu giyen Çakır, duvak kullanmayı tercih etmedi. Çakır ve Baykal aşkının mimarı olduğu ortaya çıkan Zuhal Olcay, düğünde de sahne aldı.

İşte düğünden kareler...