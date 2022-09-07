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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

28 Ağustos'ta nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, balayına çıktı. Çiçeği burnunda çift tatillerinden görüntüleri sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Bikinili pozlarını paylaşan yeni geline ise beğeni yağdı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir 2 yıllık ilişkilerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandırdı. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Ünlü çift nikahtan birkaç gün sonra balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç'un her anını fotoğraflarken bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Özdemir'in paylaşımlarına hayranları büyük ilgi gösterdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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