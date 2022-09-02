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Demet Özdemir, gelinlik eleştirilerine cevap verdi

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz pazar günü dünyaevine girmişti. Düğünde 3 gelinlik giyerek üst üste eleştirilere maruz kalan Özdemir'den ilk yanıt geldi.

28 şubat tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Özellikle bu gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Demet Özdemir'in ne cevap vereceği merak ediliyordu. Güzel oyuncu sonunda sessizliğini bozdu.

Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "Yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var! "dedi.

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Demet Özdemir, gelinliklerine gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

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