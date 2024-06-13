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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

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Cinsiyet değiştirme kararı alarak adını Ayda olarak değiştiren Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğulları Ardahan Öztoprak, son haliyle dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Çiçek Dilligil ile sevilen sanatçı Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme kararı aldı. Bir süredir yurt dışında olan Öztoprak sosyal medya hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmedi.

HAYATINA AMERİKA'DA DEVAM EDİYOR

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirme sürecine girdikten sonra adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak, Instagram hesabından da aktif paylaşımlar yapıyor. Arkadaşlarıyla zaman geçiren Öztoprak, kafede ruj sürerken çektiği karesini ve Amerika'da yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

AİLEDEN TAM DESTEK

Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil, çocuğunun cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor."

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

İşte Ayda Öztoprak'ın son hali...

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Çiçek Dilligil Bora Öztoprak Son Hali Ardahan Magazin Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Resul Kaya:

Allahın laneti üzerine olsun

57
13
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Melih Utku AKAY:

Ne kadar sevindik anlatamam ya bize ne a…

29
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ahmet karaagac:

cinsiyetsizsizlistirme gayet başarılı oldu

25
4
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Yasemin Atak null:

Olur be ??

4
5
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Serkan Aydın:

muhabbete bak nur topu gibi bı oğlunuz oldu nur gitti top kaldı??

3
0
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Murat Celik:

ALLAH ım artik kiyamet kopsun

2
0
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ibrahim ÖZTÜRK:

Çocuğa il ismi verirseniz, cocuk da isminden kurtulmak icin cinsiyetini değiştirir.

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