Boşanma kararının ardından her şeyi tek kalemde silen Merve Boluğur, gelinlikli fotoğraflarına kıyamadı

Ekim ayında evlendiği Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Aydın" soyadını kaldırarak birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi. Düğününde kendisini çok beğendiğini her fırsatta dile getiren Boluğur, hesabındaki gelinlikli pozlarını silmeye kıyamadı.

Yıllar önce yayınlan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Evliliğinin başında eşiyle fikir ayrılıkları yaşamaya başlayan Boluğur, boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafları silen Boluğur, bazılarını silmeye kıyamadı.

BOŞANACAĞINI DUYURDU

6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurdu. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

GELİNLİKLİ POZLARINI SİLMEYE KIYAMADI

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından neredeyse her anını paylaşan Merve Boluğur, boşanma açıklamasının ardından "Aydın" soyadını kaldırarak eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi. Düğününde gösterişli kabarık bir gelinlik giyen ve her fırsatta kendini çok beğendiğini dile getiren oyuncu, tüm düğün fotoğraflarını silerken kendisinin gelinlikli pozlarını silmeye kıyamadı.

İşte Merve Boluğur'un silmeye kıyamadığı fotoğraflar...

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