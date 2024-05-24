Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatay Sporun eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çift evlilikleri ve ilişkileriyle herkesi hayran bırakıyor.

BOŞANIYORLARDI

Geçtiğimiz günlerde Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift bu haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla, "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" diyerek haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

DEMİREL ÇİFTİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Dün gece bir mekan çıkışı kamera karşısına geçen çift, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Zeynep Demirel, "Her evlilikte olduğu gibi tartışmalar ve fikir ayrılıklarımız oluyor. Teyit etmeden dava açılmış gibi haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Bu çok vicdansızca bir hareket böyle bir şey yok yalan bir haber" açıklamasında bulundu.