Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

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Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşma, futbol sahalarında ender görülen bir olaya sahne oldu. Mücadelenin devam ettiği sırada sahaya nereden geldiği bilinmeyen bir tilki girdi. Yeşil zeminde bir anda beliren tilki, hem futbolcuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

SAHAYA GİRDİ, TRİBÜNLERE KOŞTU

Sahanın ortasında hızla koşmaya başlayan tilki, kısa süre içerisinde reklam panolarının bulunduğu bölüme yöneldi. Panoları aşmayı başaran davetsiz misafir, bu kez tribünlere doğru hareket etti. Tilkinin beklenmedik hareketleri karşısında futbolcular ve seyirciler şaşkınlık yaşadı.