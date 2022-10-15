Billur Kalkavan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimler art arda taziye paylaşımı yaptı

Kemoterapi gördüğü esnasında vücudunda mantar üreyen Billur Kalkavan, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını da yasa boğdu.

Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir gözlerden uzak şekilde tedavi görüyordu. Kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayan Kalkavan, 2 gün önce yoğun bakıma alındı. 6 aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümünün ardından ünlü isimlerden de peş peşe taziye paylaşımları geldi.

BAHADIRLI: YOĞUN BAKIMDA KALBİ DURDU

Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı. Sevilen oyuncu, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETMİŞTİ

Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.

İşte ünlü isimlerin Billur Kalkavan paylaşımları...

UĞURKAN EREZ

"Canım arkadaşım nurlarda uyu. Çok üzgünüm Billur'um çok. Konuşmuştuk, bak ben atlattım sen de atlatacaksın demiştim ama olmadı ya arkadaşım olmadı."

METİN AROLAT

"İnsanın içini yakan acı haberlerin üst üste geldiği berbat gün. Bartın'da kaybettiğimiz madencilerimize ve Billur'a Allah'tan rahmet, yaralı tüm kardeşlerimize sağlık, yakınlarını kaybeden herkese sabır diliyorum."

BERNA LAÇİN

"Ah Billur'um ah... Dobra, dürüst, mert , ahlaklı, cesur, sevgi dolu, ne güzel bir ruhsun sen. Devrim daim olsun arkadaşım."

GONCA VUSLATERİ

"Billur'um, ah güzelim. Son ana kadar ne güzel durdun, ne güzel aktın. Kıymetli bir zamanımdı o günler ve sen herkese yetiştiğin gibi o zaman da benim yanımdaydın. Güçlü cümlelerini, ablalığını, güzelliğini o müthiş hayvanseverliğini asla unutmayacağım.. Canım benim, ışık kadın. Gökyüzü senindir artık meleğim. Daima kalbimizdesin."

TUĞBA ÖZAY

"Bu fotoğraftaki gibi flulaşıyor her şey. Sevgili Billur Kalkavan'ı, bilimizi kaybettik… Hayat dolu bir insandı. 10 sene önce bugünlerde Kenya'daydık. Bu fotoğraf da o günlerden anı kaldı. Hoşça kal Bili'm. Dünya sen gibi sevgi dolu bir insanı kaybetti. Anıların ışık olsun, mekanın cennet olsun."

MELEK BAYKAL

"Nurlarda uyu güzel kadın. Seni hiç unutmayacağız"

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Bir ihtimaldi iyileşmen. Sen her ne kadar bu melün hastalık karşısında dik dursan da gönderilerinden belliydi gittikçe irtifa kaybediyor oluşun. Ama ümit işte… Biz seni sevenler hep umduk. Söylediğin ve inandığın gibi yenebileceğine biz de çok inandık. Senin gibi çok yönlü olup, kendini hep geliştiren çalışkan bir ruhun günbegün sağlıkça azalıyor olması çok acıydı. Tutunmaya çalıştın ama kayıp gittin kendi ellerinden. Neydi hayatının teessürü bilinmez. Çok üzgünüm çok. Güzeller güzeli, dik duruşlu, iradeli, sözünü sakınmayan canım kadın, gittiğin yerde mutlu ol. Ruhun sevinçle dolsun. Mekanın cennet, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ailene, hayat arkadaşın canın Buğra Bahadırlı'ya sabırlar diliyorum. Bugün çok kayıplı, kara bir gün. Bartın'da göçük altında kalarak hayatını kaybeden canların da ruhları şifa bulsun. Yaralı kardeşlerimiz tez iyileşsin. Geride kalanlara Allah sabır ihsan eylesin. Ve tüm kalplerimizle yakardığımız gibi, bu son olsun!"

AYŞE ÖZYILMAZEL

"Kendi gibi olmayı seçmiş, cesur, farklı, dobra, hayvansever, kural dışı, kalp sesine dikkat kesilmiş güzel ruh hoşça kal."

YILDIZ TİLBE

"Billur Kalkavan Allah'ın rahmeti üzerine olsun."

CENK EREN

"Çok eski çok sevdiğim dostumu kaybettim bütün acılar üst üste geldi dün geceden beri, mekanın cennet olsun Billur."

FATİH ÜREK

"Ah be! Billurcuğum. Gitmek sana yakışmadı böyle acılı bir günde senin de gitmen çok üzücü hep nurlarda ol."

AJDA PEKKAN

"Çok üzgünüm… Sevgili Billur, ebedi hayatında huzur içinde uyu."

NADİDE SULTAN

"Güzel gözlü, çılgın kadın seni hep esprilerinle, güler yüzünle hatırlayacağım."

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