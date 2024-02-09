Bergüzar Korel'in sır gibi sakladığı oğlu Ali, annesinin boyunu geçti

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han'ı, 2021 yılında da kızı Leyla'yı kucağına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüterek yüzünü göstermeyen Korel, büyük oğlunun doğum gününü kutladı.

"SANA OLAN SEVGİMİ ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"

Boyunu geçen oğlu Ali'nin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Bergüzar Korel, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.

Rolü için saçlarını sarıya boyatarak kısacık kestiren Bergüzar Korel'in başrol olduğu Düğüm dizisi 23 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.