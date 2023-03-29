Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden gündem olacak açıklamalar: Darp edildim, elimde belgeler var

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Aslanpay, şikayetin ardından Karacakaya'nın şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videoyu yayınladı. Genç oyuncu ise şiddet iddiasını reddederek Aslanpay'ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Oyuncunun eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyerek dava açtığını duyurdu.

"DARP EDİLDİĞİME DAİR ELİMDE BELGELER VAR"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler" dedi.