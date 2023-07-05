Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor

2021 yılında Hande Ünal ile nikah masasına oturan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba olacağının müjdesini verdi. Eşinin karnını tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Şaşmaz, "Seni bekliyoruz" dedi.

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren ve 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine giren İsmail Ege Şaşmaz, baba olacağının müjdesini verdi.

"SENİ BEKLİYORUZ"

Güneşi Beklerken, Aşk Yalanı Sever, Sen Çal Kapımı, Lise Devriyesi, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barış Akarsu: Merhaba gibi projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, eşinin belirginleşen karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyurdu. Eşiyle peş peşe pozlar veren Şaşmaz, paylaşımına "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Hande Ünal ile mayolu pozlarını yayınlayarak müjdeli haberi kendi Instagram hesabından verdi. Ünal'ın paylaşımına Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Yazıcı, Müjde Uzman, Müge Boz, Mine Tugay ve Saadet Özsırkıntı'dan tebrik yorumu geldi.