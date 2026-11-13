İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcılara seslenen Memiş, bütün birikimini tek bir yatırım aracına bağlayanların büyük risk altında olduğunu belirterek, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert değer kaybeden altın, son dönemin en düşük seviyelerine gerilerken yatırımcılar da birikimlerini nasıl değerlendireceklerini araştırmaya başladı. ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen sıkı para politikasını destekleyen açıklamalar ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 06.05 itibarıyla 3 bin 918 dolardan işlem gören ons altın, haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybetti. Bir önceki gün gerçekleştirilen işlemlerde 3 bin 853 dolara kadar gerileyen ons altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Sert satışların ardından gelen tepki alımları ise fiyatlarda sınırlı bir toparlanma sağladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 310 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 310 liradan işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 10 bin 422 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 537 liradan satışa sunuldu. Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma, özellikle birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların risk yönetimini yeniden gündeme taşıdı.

İSLAM MEMİŞ'TEN "ENKAZ ALTINDA KALACAKLAR" UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların yalnızca kazanç elde etmeye değil, mevcut varlıklarını korumaya da odaklanması gerektiğini ifade etti. Bütün birikimini tek bir yatırım aracına yatıranların ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış. Tek yatırım aracını seçmek çok riskli."

TÜM BİRİKİMİNİ TEK YATIRIM ARACINA BAĞLAYANLARA DİKKAT ÇEKTİ

Memiş'in açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, yatırımda çeşitlendirme yapılması gerektiği oldu. Altın, gümüş veya borsa gibi tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın, piyasalarda yaşanabilecek sert fiyat hareketleri karşısında yatırımcıları savunmasız bırakabileceğine dikkat çekti. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların bütün varlıklarını tek bir alanda değerlendirmesinin riskli olduğunu belirten Memiş, finansal kararların mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

ENFLASYON İÇİN DE UYARDI

İslam Memiş, açıklamalarında küresel enflasyon görünümüne de değindi. Merkez bankalarının enflasyon tahminlerinde belirgin bir düşüş bulunmadığını ifade eden Memiş, kısa vadeli gerilemelerin kalıcı bir iyileşme anlamına gelmeyebileceğini söyledi. Memiş, "Bence ülkelerin kısa vadede enflasyon rakamları gerilese de kalıcı enflasyon tarafında düşüş beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com