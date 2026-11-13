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TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?

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TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?
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Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ta yaşanan zemin sorunları nedeniyle İspanya Süper Kupa finalinin başka bir stadyuma alınabileceği öne sürülmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmalara son noktayı koyarak final karşılaşmasının 6 Şubat 2027'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

  • 2027 Turkish Airlines Supercopa de España finali 6 Şubat 2027'de RAMS Park'ta oynanacak.
  • İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek ve Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ile Real Sociedad mücadele edecek.
  • Yarı finaller 2 Şubat'ta Chobani Stadyumu'nda Barcelona-Atletico Madrid, 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda Real Sociedad-Real Madrid eşleşmeleriyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2027 Turkish Airlines Supercopa de España finalinin oynanacağı stadyumu duyurdu. Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta yaşanan zemin problemleri nedeniyle finalin farklı bir stadyuma taşınabileceği iddia edilmişti.

Ancak TFF, merakla beklenen karşılaşmanın 6 Şubat 2027 tarihinde RAMS Park'ta oynanacağını açıklayarak stadyum değişikliği iddialarına son noktayı koydu.

DÜNYA DEVLERİ İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Beş gün sürecek organizasyonda Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için mücadele edecek.

Dört takımın katılacağı turnuvanın karşılaşmaları İstanbul'daki üç farklı stadyumda oynanacak. Organizasyonun biletleri de taraftarlar için satışa sunuldu.

YARI FİNALLER KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA

Turnuvanın ilk yarı finalinde son şampiyon Barcelona ile Atletico Madrid, 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde (Chobani Stadyumu) karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Real Sociedad ile Real Madrid, 3 Şubat'ta Beşiktaş Stadyumu'nda (Tüpraş Stadyumu) finale yükselmek için sahaya çıkacak.

ŞAMPİYON RAMS PARK'TA BELLİ OLACAK

Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım, 6 Şubat'ta Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvada La Liga'nın şampiyonu ve ikincisi ile 2025-2026 sezonu Kral Kupası finalistleri yer alacak.

Kaynak: Haberler.com
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