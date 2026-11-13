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İstanbul Valiliği, hafta sonu 21-50 kg/m2 sağanak için uyarıda bulundu

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İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağını bildirdi. Yağışların pazar sabahına kadar süreceği, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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