ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada

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ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde 3 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat alanına doğru çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ederken, bilanço da ağırlaştı.

8 KİŞİ CAN VERDİ

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, dün yerel saatle 16.01’de Brooklyn kent merkezinde bulunan Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta çökme meydana geldiğini açıkladı. Olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Facia anı ise binadaki bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin çökme anında çığlık çığlığa bağırdığı görülürken, 9 yaşındaki çocuk, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Annenin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.