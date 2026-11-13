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Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

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Eski CIA Başkanı Brennan'ın 40 yaşındaki oğlu Kyle, cep telefonunda çocuk istismarı içeriği bulundurma iddiasıyla gözaltına alındı. FBI'ın Virginia'nın Herndon kentindeki işyerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alınan oğlunun bugün federal mahkemeye çıkması bekleniyor.

ABD'de eski CIA Başkanı John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içeriği bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan CIA Başkanı John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI ajanları 40 yaşındaki Brennan'ı Virginia eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI'ın Brennan'ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan'ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Brennan'ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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