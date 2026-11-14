Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

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Karaman'da 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin penceresine çıkarak atlamak isteyen kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiyenin hava yastığı açarak önlem aldığı olayda, kadın hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da bir apartmanın penceresinde yaşanan tehlikeli anlar, ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Atlamak isteyen kadını ikna etmek için uzun süre çaba harcayan ekipler, polislerin ani müdahalesiyle olası bir faciayı önledi.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Olay, Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Pencerede bir kadının atlamak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kadının yanında bulunan arkadaşı, onu tutarak ikna etmeye çalıştı ancak çabaları sonuç vermedi.

İTFAİYE HAVA YASTIĞI AÇTI

Olası bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, kadının bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak önlem aldı. Ekiplerin ikna girişimlerine rağmen pencereden ayrılmayan kadın, polislerin ani müdahalesiyle yakalanarak dairenin içine çekildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Güvenli şekilde binadan indirilen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı