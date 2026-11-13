Kripto milyarderi ve eşi Dubai'de vahşice öldürüldü: Şifreleri almak için işkence yaptılar

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Rus kripto para yatırımcısı Roman Novak (38) ve eşi Anna Novak'ın (37), Ekim 2025'te BAE'de ortadan kaybolmalarının ardından yürütülen soruşturmada vahşice öldürüldükleri ortaya çıktı. Çiftin, Hatta bölgesinde sahte yatırımcılarla görüşmek üzere gittikleri sırada tuzağa düşürüldüğü değerlendiriliyor.

Rus soruşturma makamlarına göre saldırganlar, çifti bir villaya götürerek alıkoydu. Burada Roman Novak'a kripto para cüzdanlarının şifrelerini vermesi için elektrikli şok cihazıyla işkence yapıldığı ileri sürüldü.

380 MİLYON STERLİNLİK SERVETİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Şüphelilerin, Novak'ın yaklaşık 380 milyon sterlin değerindeki kripto para servetine ulaşmayı hedeflediği belirtildi. Ancak saldırganların cüzdanları kontrol ettiklerinde hesapların neredeyse boş olduğunu gördüğü öne sürüldü.

Bunun üzerine çiftin yaklaşık 180 bin sterlin değerindeki kişisel eşyalarının alındığı, Roman ve Anna Novak'ın dövülerek öldürüldüğü ve cesetlerinin parçalanarak çöle bırakıldığı iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA UKRAYNA SAVAŞINA KATILAN ESKİ ASKERLER VAR

Rusya'daki soruşturma kapsamında cinayetin infazında rol aldıkları öne sürülen üç kişi tespit edildi. Şüpheliler arasında Ukrayna'daki savaşa katılmış iki eski askerin de bulunduğu belirtildi.

Rus savcılığının, eski asker olduğu belirtilen 47 yaşındaki Yury Sharypov hakkında cinayeti planlamak ve gerçekleştirmek suçlamalarıyla dava açılmasına onay verdiği bildirildi. Sharypov'un soruşturma kapsamında itirafta bulunduğu ve yetkililerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

Şüphelilerden 45 yaşındaki Vladimir Dalekin'in de suçunu kabul ettiği, ancak yargılama öncesinde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybettiği aktarıldı. Diğer şüpheli eski polis dedektifi Konstantin Shakht hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

İngiliz basınında saldırganlar için kullanılan “Putin'in savaşçıları” ifadesi, şüphelilerin Ukrayna savaşına katılmış eski askerler olmasına dayanıyor. Ancak cinayetin Putin'in talimatıyla gerçekleştirildiğine veya Rus yönetiminin olayla bağlantısına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ İSİMLER HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Soruşturma makamları, cinayeti gerçekleştiren kişilerin arkasındaki azmettiricilerin kimliğini henüz tespit edemedi. İddiaya göre saldırganlara cinayeti gerçekleştirmeleri karşılığında yaklaşık 90 bin sterlin ödeme yapılması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan Roman Novak'ın öldürüldüğü sırada milyonlarca sterlinlik kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla da soruşturulduğu bildirildi. Novak'ın daha önce zimmete para geçirme suçundan hapis yattığı ve yatırımcıları zarara uğrattığı iddiaları da Rus basınında yer aldı.

Çiftin geride kalan iki küçük çocuğunun ise Anna Novak'ın ailesinin yanına yerleştirildiği belirtildi.