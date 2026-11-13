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Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek

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Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek
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Küçükçekmece'de yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen ve çökme riski taşıdığı öne sürülen 5 katlı binada, 2 dairenin balkonları kalaslarla desteklendi. Mahalleli Murat Kaya, “5 aydır bu şekilde. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Canlı tabut gibi bir şey. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor” dedi. Çevredekilerin çökmesinden endişe ettiği bina dron ila havadan görüntülendi.

  • Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıllık 5 katlı binada çatlaklar, kırılmalar ve beton dökülmeleri oluştu; yağmur suyu sızıntısı nedeniyle kaymaya başlayan 2 dairenin balkonları ev sahiplerince kalaslarla desteklendi.
  • Binada yaklaşık 5-6 aydır tahta desteklerle önlem alınıyor ve binada 5-6 kişinin yaşadığı belirtiliyor.
  • Mahalleliler, yakındaki inşaat çalışmalarının binayı sallayarak çökmeye yol açmasından endişe ediyor ve binanın tahliye edilip yıkılmasını istiyor.

Kanarya Mahallesi, Tarak Kuşu Sokak'ta bulunan yaklaşık 60 yıllık 5 katlı binada zamanla çatlaklar, kırılmalar ve beton dökülmeleri meydana geldi. Yağmur sularının binaya sızmasıyla yapının daha da zarar görmesi üzerine kaymaya başlayan 2 dairenin balkonları, ev sahipleri tarafından kalaslarla desteklendi. Yaklaşık 6 aydır binadakilerin bu şekilde önlem almaya çalıştığını belirten mahalleliler, olası bir çökme nedeniyle endişe yaşadıklarını söyledi. Sokaktan geçenlerin gördüklerinde şaşırdıkları bina, dron ile havadan görüntülendi.

"TAHTA DİREKLERLE AYAKTA DURUYOR"

Mahalleli Murat Kaya, “Bu bina 5 aydan fazladır bu durumda. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Altından insan, araba geçse çökecek gibi. Burada insanlar yaşıyor. Yabancı uyruklular, geçimi olmayan insanlar burada kalıyor. Bir an önce önlem alınması lazım. Yetkililerin buraya gelip insanları çıkartıp binayı mühürlemesi lazım. Yarın bir gün karşıdaki bina yapılmaya başlandığında burası sallanacak. Binada 5-6 kişinin yaşadığını biliyorum. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor. Gördüğünüz gibi bina artık katman katman olmuş yıkılmaya hazır. Bina eski olduğundan dolayı çatıda kırılmalar, dökülmeler başlamış. Bu yüzden su alıyor. Bu yüzden de bina zarar görüyor” dedi.

"TAHTALAR 5-6 AY ÖNCE KOYULDU"

Murat Kaya, “Herkes kendince tahtayla önlem almış. Ben burada bazen binanın beton parçalarının yere düştüğünü görüyorum. İnsanlar binanın altından geçerken yıkılır diye korkuyorlar. Bugün ya da biraz sonra çökecek gibi duruyor. Canlı tabut gibi bir şey. Sonuçta tahta bir şekilde tutuyor ama nasıl tutuyor? Önlemsiz bir şekilde tutuyor. Tahtalar 5-6 ay önce koyuldu. Bu kadar çürük bir bina daha önce görmemiştim. Bu binayı görüp de sağlam diyecek kimse yok. O yüzden insanlara bir şey olmadan bu binanın bir an önce tahliye edilmesi ve yıkılması gerekir” dedi.

"TAHTA İLE İPLE OLMAZ BİNA AYAKTA ZOR DURUYOR"

Arkadaşlarının binada oturduğunu belirten Muhammed Hasan, “Ben bu mahallede oturuyorum. Benim arkadaşlarım da bu binada oturuyorlar. Tahtayla desteklemişler. Bu bina çok eski, su da basmış. Buradan geçemiyoruz. Ben nakliyeciyim. Bir iki kere buradan geçerken arabayı binaya sürtmemden dolayı bina yıkılacaktı. Tahta ile iple olmaz bina ayakta zor duruyor. Ayakta durması imkansız, çok eski bir bina. Bu çok tehlikeli. Burada inşaat çalışması olacak. Bu inşaat yapılırken bu bina da sallanır, yıkılabilir. Yabancı arkadaşlarım da burada oturuyorlar. Onlar da tahta ile desteklemişler ama durması imkansız. Bu çok riskli bir durum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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