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61 yaşındaki Sertab Erener'in spor tutkusu başına iş açtı

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61 yaşındaki Sertab Erener'in spor tutkusu başına iş açtı
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61 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve disiplinli spor alışkanlığıyla dikkat çeken Sertab Erener, bu kez yaşadığı sakatlıkla hayranlarını şaşırttı. Her sabah pilates yaparak formunu koruyan ünlü sanatçı, yoğun egzersiz temposunun ardından aşil tendonundan sakatlandı. İki gün boyunca antrenmanlarına ara veren Erener, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak ünlü şarkıcı, sakatlığına rağmen spordan tamamen uzak kalmadı.

  • 61 yaşındaki Sertab Erener, her sabah düzenli yaptığı mat pilates sonrasında aşil tendonundan sakatlandı.
  • Erener, aşil tendonunun iyileşmesi için iki gün boyunca antrenmanlarına ara verdi.
  • Sakatlığın ardından bacaklarını zorlayan hareketlerden kaçınan Erener, yalnızca üst karın bölgesine yönelik egzersiz yaptı.

Ünlü oyuncu Sertab Erener, yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığı nedeniyle bu kez beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sakatlığın ardından egzersiz programında değişikliğe gitti.

SPOR TUTKUSU BAŞINA İŞ AÇTI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sertab Erener, yoğun spor temposunun ardından aşil tendonundan sakatlandı. Her sabah düzenli olarak mat pilatesi yapan 61 yaşındaki sanatçı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenmanlarına ara vermek zorunda kaldı. Yıllardır sahne performansı ve formda görünümüyle dikkat çeken Erener, spor yapmayı günlük yaşamının önemli bir parçası haline getirdi. Ancak ünlü şarkıcının düzenli olarak sürdürdüğü egzersiz programı, bu kez sakatlıkla sonuçlandı. Yaşadığı rahatsızlığın ardından dinlenmeye karar veren sanatçı, iki gün boyunca alışılmış antrenmanlarını gerçekleştirmedi.

"İKİ GÜNDÜR İYİLEŞSİN DİYE DURDUM"

Sakatlığının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sertab Erener, aşil tendonunun iyileşmesi için dinlendiğini belirtti. Ünlü sanatçı, iki gündür egzersizlerine ara verdiğini ancak tamamen hareketsiz kalmadığını anlattı. Erener, son durumunu şu sözlerle açıkladı: “İki gündür aşil tendonum iyileşsin diye durdum. Bugün sadece üst karın çalıştım.” Sanatçının açıklaması, sakatlığına rağmen spor alışkanlığından tamamen vazgeçmediğini ortaya koydu.

SAKATLIĞINA RAĞMEN ANTRENMAN YAPTI

Aşil tendonunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle günlük spor programını değiştiren Sertab Erener, bu kez farklı kas gruplarını çalıştırmayı tercih etti. Bacaklarını zorlayabilecek hareketlerden uzak duran sanatçı, yalnızca üst karın bölgesine yönelik egzersizler yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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