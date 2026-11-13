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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil 5 motosiklet ve 3 araca çarptı

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil 5 motosiklet ve 3 araca çarptı Haber Videosunu İzle
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil 5 motosiklet ve 3 araca çarptı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmayla motosikletler devrildi ve çevreye araç parçaları savruldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca çarpan otomobilin kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin araçlara peş peşe çarptığı, motosikletlerin devrildiği ve çarpışmanın ardından çevreye parçaların savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. H.K. yönetimindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park edilen 5 motosiklet ve 3 araca çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçların bulunduğu bölüme girerek peş peşe çarpışmalara neden olduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, yola araç parçaları savruluyor. Otomobilin ilerleyişi sırasında çevrede toz bulutu oluştuğu, kazanın hemen ardından vatandaşların olay yerine koştuğu da görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan kazada yaralananları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarparak maddi hasara neden olmuştu. Ambulansta bulunan yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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