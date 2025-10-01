Atatürk'ün sözlerini kendisine uyarlayan Bahar Candan infial yarattı

2014 yılında ekranlara gelen "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programıyla geniş kitlelerce tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, kısa sürede magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Sosyal medyada da aktif olan Candan kardeşler, zamanla lüks yaşam tarzlarıyla da gündeme gelmeye başladı.

'KARA PARA' SORUŞTURMASI KAMUOYUNDAKİ ALGIYI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Ancak kamuoyundaki algı, yıllar içinde tamamen değişti. 2023 yılında Bahar ve Nihal Candan hakkında 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla başlatılan soruşturma, her iki kardeşin de tutuklanmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alındıkları süreçte, iddiaları reddederek "Lüks yaşamımızı babamız finanse ediyor" açıklamasında bulunsalar da, kamuoyunda oluşan tepkiler dinmedi.

NİHAL CANDAN UZUN SÜREDİR MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Cezaevi süreci Nihal Candan için zorlu geçti ve anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmasında önemli bir rol oynadı. 30 yaşındaki ünlü fenomen, ne yazık ki geçtiğimiz Haziran ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

ABLASININ VEFATININ ARDINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR TEPKİLERİ ÇEKTİ

Kardeşinin vefatının ardından ise gözler Bahar Candan'a çevrilirken, onun sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Özellikle Dilan ve Sıla Polat'la birlikte sosyal medyada yayınladığı helva kavurma görüntüleri, birçok kişi tarafından eleştirildi.

ELEŞTİRİLERE ABLASININ HESABINDAN CEVAP VERDİ

Eleştirilere ablasının sosyal hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Bahar Candan, "Ben canım ablamın mesajlarını kimseye okutmadım. İftira atarken onur, vicdan sahibi olun. Bizim adımızı kullanarak yaptığınız prim yetmedi mi? Bırakın artık yasımızı tutalım, acımızı yaşayalım. Her gün bir habere uyanmayalım. Kimin neyi nasıl yaşadığını bilemezsiniz. Ne tedaviler görüyorum bilmiyorsunuz. Sizi merhametli olmaya davet ediyorum. Helva yaptığımızda bile ben hiçbir şeyi farkında değildim, sadece artık tek ablası olduğum küçük kız kardeşime, içimde kendi acım varken nasıl destek olacağımı bilemeyen bir abla izlediniz siz. Evinden bir can eksilen anlar beni. Ben diğer yarımı kaybettim. Canımın yarısını toprağa verdim. O yarım kalmış canımı artık rahat bırakın. Herkes reklamını yaptıysa sıra artık saygı duymaya geçsin!" demişti.

BU KEZ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ KENDİSİNE UYARLADI

Bahar Candan, son olarak ise Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini kendisine uyarladığı paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda bacağındaki sargı bezini ve gözaltındaki morluğu gösteren Candan, "Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sözleri ile sosyal medyayı adeta sallayan Candan, maksadının dalga geçmek olmadığını söylese de birçok kullanıcıdan sert eleştiriler aldı.