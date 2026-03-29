İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, ABD’ye ait yüksek değerli askeri varlıkların hedef alındığı bildirildi.

E-3 AWACS UÇAĞI HASAR GÖRDÜ

ABD ve bölge kaynaklarına göre saldırıda, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar aldı. Aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtildi.

E-3 AWACS, hava sahasını geniş bir alanda tarayarak düşman unsurları tespit eden ve savaş uçaklarını yönlendiren “uçan komuta merkezi” olarak biliniyor. Bu tür bir uçağın devre dışı kalması, ABD’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti açısından kritik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

SALDIRI BÜYÜK BİR ESKALASYON OLARAK GÖRÜLÜYOR

Saldırının, İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı doğrudan askeri kapasitesini gösterdiği yorumları yapılıyor. Prens Sultan Hava Üssü’nün, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli operasyon merkezlerinden biri olması, saldırının stratejik önemini artırdı.

Uzmanlar, İran’ın son dönemde üs ve enerji altyapılarını hedef alan saldırılarla savaşın seyrini genişlettiğini belirtiyor.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşta İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki üsleri de hedef almaya başladı. Aynı dönemde Husilerin İsrail’e saldırmasıyla çatışma daha geniş bir coğrafyaya yayıldı.

ABD ise bölgeye binlerce asker sevk ederek askeri varlığını artırırken, Pentagon’un olası kara operasyonlarını da değerlendirdiği ifade ediliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.