İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

İran, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda ABD’ye ait yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 AWACS erken uyarı uçağını hedef aldı. “Uçan radar” olarak bilinen kritik sistemin hasar gördüğü bildirildi. Saldırı, savaşta gerilimi tırmandıran önemli bir adım olarak değerlendirilirken, ABD’nin bölgedeki askeri operasyon kabiliyeti açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

  • İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda, ABD'ye ait yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar aldı.
  • Aynı saldırıda yakıt ikmal uçakları zarar gördü ve bazı ABD askerleri yaralandı.
  • 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki üsleri de hedef almaya başladı.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, ABD’ye ait yüksek değerli askeri varlıkların hedef alındığı bildirildi.

E-3 AWACS UÇAĞI HASAR GÖRDÜ

ABD ve bölge kaynaklarına göre saldırıda, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar aldı. Aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtildi.

E-3 AWACS, hava sahasını geniş bir alanda tarayarak düşman unsurları tespit eden ve savaş uçaklarını yönlendiren “uçan komuta merkezi” olarak biliniyor. Bu tür bir uçağın devre dışı kalması, ABD’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti açısından kritik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

SALDIRI BÜYÜK BİR ESKALASYON OLARAK GÖRÜLÜYOR

Saldırının, İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı doğrudan askeri kapasitesini gösterdiği yorumları yapılıyor. Prens Sultan Hava Üssü’nün, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli operasyon merkezlerinden biri olması, saldırının stratejik önemini artırdı.

Uzmanlar, İran’ın son dönemde üs ve enerji altyapılarını hedef alan saldırılarla savaşın seyrini genişlettiğini belirtiyor.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşta İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki üsleri de hedef almaya başladı. Aynı dönemde Husilerin İsrail’e saldırmasıyla çatışma daha geniş bir coğrafyaya yayıldı.

ABD ise bölgeye binlerce asker sevk ederek askeri varlığını artırırken, Pentagon’un olası kara operasyonlarını da değerlendirdiği ifade ediliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısamet:

beline sağlık iran

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Tamda arkasindan vurmus:)

Haber YorumlarıA.Kılıç:

Hasar almamış hurdaya dönmüş :))

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

hasar gördü değil imha edildi

Haber YorumlarıSedat Acel:

Başarılarının devamını dilerim İran sana destek vermeyenler utansın !

CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
