Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.

SAKARYASPORLU FUTBOLCU PAYLAŞTI

Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

KUM SAATİ EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi. Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.

