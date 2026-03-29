Haberler

Taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı: 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kazanın, sosyal medyada T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından meydana gelmesi dikkat çekti. Kazada yaralanan T.T., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazada yaralanan T.T.'nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, kazaya karışan araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.

Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

