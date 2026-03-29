Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü

Çölün ortasında kurulan ve lüks yaşamıyla öne çıkan Dubai, tarihinin en şiddetli yağışlarından biriyle felaketi yaşadı. Şiddetli sağanak, kenti adeta durma noktasına getirirken, ortaya çıkan tablo altyapı yetersizliğini gözler önüne serdi.

YAĞIŞ KENTİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Kısa sürede etkili olan yoğun yağış, yıl boyunca düşen yağmur miktarına yaklaşırken, drenaj sistemlerinin yetersiz kalmasıyla yollar göle döndü. Kumla karışan sel suları, caddeleri çamur ve bataklık haline getirirken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

HAVALİMANI SULAR ALTINDA

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda pistler suyla kaplandı. Uçakların su içinde ilerlediği görüntüler dikkat çekerken, binlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. Terminalde mahsur kalan yolcular nedeniyle büyük bir kaos yaşandı.

EKONOMİYE ÇİFTE DARBE: SAVAŞ VE FELAKET

Öte yandan Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel ticaret ve enerji hatlarını olumsuz etkilediği bir dönemde yaşanan sel felaketi, Dubai ekonomisine ikinci bir darbe vurdu. Bölgenin lojistik ve finans merkezlerinden biri olan şehirde hava ve kara ulaşımının aksaması, ticaret zincirinde ciddi kesintilere yol açtı.

Uzmanlar, savaş nedeniyle zaten baskı altında olan enerji ve taşımacılık sektörünün, bu tür doğal afetlerle birlikte daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekiyor.

NORMALLEŞME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selin ardından kent genelinde su tahliye çalışmaları sürerken, hayatı normale döndürme çabaları devam ediyor. Yetkililer, benzer aşırı hava olaylarına karşı altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.