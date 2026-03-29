İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti

İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti
MOSSAD'ın, Irak'taki terör gruplarını İran'da "vekil güç" olarak kullanma planını Türkiye'nin engellediği ortaya çıktı. Ankara, ABD Başkanı Donald Trump'ı Irak'ı ve IKBY'yi "Terör örgütleri savaşa katılırsa süreç falan dinlemeden vururuz. Suriye'deki gibi yaparız" diye uyardı.

  • İsrail'in İran'a karşı PKK ve PJAK'ı kara gücü olarak kullanma planı Türkiye'nin girişimleriyle engellendi.
  • Türkiye, İsrail'in planı doğrultusunda Kürt grupların İran'a saldırması durumunda müdahale edeceğini açıkladı.
  • PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Kandil'e İran konusunda müdahil olunmaması ve İsrail'in oyununa gelinmemesi mesajı gönderdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında MOSSAD'ın Irak'ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütü uzantılarını vekil güç olarak kullanma planı Türkiye'nin girişimleri ile çöktü.

TÜRKİYE HIZLA DEVREYE GİRDİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren İsrail, terör örgütleri PKK ve PJAK'ı İran'a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. MOSSAD aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi. Hem Kuzey Irak'ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye hızla devreye girdi. Bu andan itibaren Türkiye'nin tavrı dört koldan taraflara iletildi.

ERDOĞAN BU HAMLEYE KARŞI ÇIKTI

İlk aşamada Mart başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

"SESSİZ KALMAYIZ, MÜDAHALE EDERİZ"

Geçtiğimiz günlerde güvenlik bürokrasisi ile bazı AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran savaşı konusunda yaptıkları değerlendirmede İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dâhil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak merkezi hükümeti ve IKBY yönetimi ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin tutumunun net bir dille ifade edildiği öğrenildi. İsrail'in planı doğrultusunda Kürt grupların İran'a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi.

"SURİYE GİBİ YAPARIZ"

Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği söylenerek, "Suriye'de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç (Terörsüz Türkiye) filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır." mesajı verildi. Türkiye'nin tavrının çok net olduğu ortaya konuldu.

KANDİL'E ÖCALAN AYARI

Öte yandan, bu süreçte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da devreye sokulduğu öğrenildi. Öcalan'dan Kandil'e İran konusunda kesinlikle müdahil olunmaması mesajı gitti. Öcalan'ın, "İsrail'in oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Diyene bak çok korktular

Haber Yorumlarıadem sevindik:

Kendi kendine konuşmuş.TRUMP böyle bir görüşme olmadı dedi.

