Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

82 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, katıldığı protestoda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Milyonlarca kişinin katıldığı “Kral Yok” isimli protesto gösterilerinde konuşan De Niro, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert ifadeler kullandı.

“EN TEHLİKELİ BAŞKAN”

De Niro, Trump’ı “gördüğü en tehlikeli başkan” olarak nitelendirerek görevden alınması gerektiğini savundu. Ünlü oyuncu, mevcut siyasi ortamda hükümetin Trump karşısında yeterince güçlü duramadığını öne sürdü.

"ONUN GÖLGESİNDEN BİLE KORKUYORLAR"

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan De Niro, “Tüm hükümet onun gölgesinden bile titriyor, kimse hayır demeye cesaret edemiyor” dedi.

“DERHAL DURDURULMALI”

Trump’a yönelik eleştirilerini sürdüren De Niro, “Onun derhal durdurulması gerekiyor” sözleriyle çağrıda bulundu. Açıklamalar, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.