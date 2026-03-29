Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Bursa’da faaliyet gösteren ve günlük 12 ton üretim kapasitesi olan gofret devi Master Choco Gıda girdiği ekonomik darboğazı aşamadı. Konkordato talebi reddedilen firma iflas etti. Mahkeme şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırırken, aynı gruptaki Master Bronz için iflas kararı verilmedi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

2018 yılında Bursa’da kurulan Master Choco Gıda’nın mali darboğazdan çıkmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, şirketin mali yapısını toparlayamayacağı kanaatine vararak konkordato talebini reddetti ve firmanın iflasına karar verdi. Kararla birlikte süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona erdi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, iflas kararının ardından şirket üzerinde uygulanan tüm hukuki ve mali tedbirleri de kaldırdı. Böylece Master Choco Gıda için yürütülen geçici koruma süreci tamamen sona ermiş oldu.

MASTER BRONZ İFLASTAN KURTULDU

Aynı dava kapsamında incelenen grup şirketlerinden Master Bronz için ise farklı bir karar çıktı. Yapılan değerlendirmede bu şirketin iflas şartlarını taşımadığı belirlendi ve faaliyetlerini sürdürebileceği hükme bağlandı.

GÜNLÜK 12 TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Gofret üretimiyle sektöre giriş yapan Master Choco Gıda, yaklaşık 2 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteriyordu. Şirketin iflas öncesinde günlük 12 tona ulaşan üretim kapasitesiyle dikkat çektiği biliniyordu. Ekonomik krizle birlikte faaliyetlerini sürdüremeyen firma, sürecin sonunda kapısına kilit vurdu.

İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! Birçok kentte patlama
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

Savaş sürerken Trump'tan Türkiye sözleri! Bakın bizden ne istemiş
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Burnumuzun dibindeki kritik nokta vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı