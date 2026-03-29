Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Maltepe'de bir motosikletin, dedesiyle birlikte yolda bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarpması sonucu küçük çocuk ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

MALTEPE'de, B.E.'nin (16) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. yönetimindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

