Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kastamonu'da 67 yaşındaki bir baba, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı 33 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, korkunç cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da bir baba, evde tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmadı yaşadı. 

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E.G., evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından baba E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
