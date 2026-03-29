Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Güncelleme:
Survivor 2026’da dokunulmazlık oyununda yaşanan kavga gündeme damga vurdu. Seren Ay Çetin’in Nisanur’a fiziksel temasta bulunması sonrası ortalık karıştı. Takım arkadaşları ikiliyi zor ayırdı. Olay sonrası Seren Ay’a 8 ödülden yararlanmama cezası verildi. Nisanur'a ceza verilmedi.

  • Seren Ay Çetin, Survivor 2026'da takım arkadaşı Nisanur'a fiziksel temasta bulundu.
  • Acun Ilıcalı, Seren Ay Çetin'e 8 ödülden yararlanmama cezası verdi.
  • Nisanur hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yaşanan kavga geceye damga vurdu. Seren Ay Çetin’in takım arkadaşı Nisanur’a fiziksel temasta bulunması sonrası Acun Ilıcalı “skandal” diyerek sert tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası gözler diskalifiye ihtimaline çevrildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında kadınlar eleme haftasında oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında tansiyon yükseldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları futbol oyununda karşı karşıya gelirken, kırmızı takım yarışmacıları Seren Ay Çetin ile Nisanur arasında tartışma çıktı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Seren Ay’ın, Nisanur’a fiziksel temasta bulunduğu görüldü. Takım arkadaşları iki ismi güçlükle ayırırken, olay sonrası Nisanur gözyaşlarına boğuldu.

ADA KONSEYİ ACİL TOPLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ada konseyini topladı. Ilıcalı’nın oldukça sert ve tepkili olduğu anlar dikkat çekti.

ACUN ILICALI: BU BİR SKANDAL

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşananları “skandal” olarak nitelendirdi. Seren Ay’a sert sözlerle yüklenen Ilıcalı, “Fiziksel temasta bulunan sensin. Olayı başlatan da sensin” ifadelerini kullandı.

SEREN AY’DAN ÖZÜR

Seren Ay Çetin ise konseyde yaptığı açıklamada tüm takımlardan ve Nisanur’dan özür diledi. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

CEZASI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı, alınan kararı da konseyde duyurdu. Seren Ay Çetin’e 8 ödülden yararlanmama cezası verildiği açıklanırken, Nisanur hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Adada yaşayanlar Türklerin adada olduğunu anlamıştır izlemeyin izletmeyin etrafimiz ateş çemberi habere bak

Haber YorumlarıErol Birol :

Tiyatro

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

