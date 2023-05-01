Alişan, kaybettiği kardeşinin ailesine 30 milyon TL'lik ev aldığı iddiasını yalanladı

Ünlü türkücü Alişan'ın 1,5 sene önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki kızının yaşaması için 30 milyon TL'ye ev aldığı iddia edildi. Telefonla bağlandığı yayında ev aldığı iddiasını yalanlayan Alişan "Benim 30 Milyon TL'lik evim yok. Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için..." diyerek isyan etti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, yengesi ve iki yeğenine sahip çıkarak "Beni artık 4 çocuğum var" dedi. Yeğenleriyle sık sık zaman geçiren Alişan'ın aile için 30 milyon TL'ye ev aldığı ileri sürüldü.

"30 MİLYON TL'LİK EVİM YOK"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, yengesine ev ve araba aldığı yönündeki iddiayı yalanlayarak "Böyle bir şey yok. Benim ağzımdan çıkmayan, doğru olmayan, yalan yanlış bir sürü haber çıkıyor. Ben yalanlamaktan bıktım. Bu nereden çıktı şimdi durup dururken? Benim kardeşimin eşi ve çocukları hala aynı evlerinde Selçuk yaşıyormuş gibi yaşamlarına devam ediyorlar. Benim 30 milyon TL'lik evim yok. Araba iddiası da yalan. Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için..." ifadelerini kullandı.

"YEĞENLERİMİ KENDİ EVLATLARIMDAN AYIRT ETMEYECEĞİM"

Evlatları ve yeğenleri için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen Alişan, "Ben ailem için çalışıp kazanıyorum. Daha önce de söyledim benim iki değil artık dört evladım var. Onları kendi evlatlarımdan hiçbir zaman ayırt etmedim, hiçbir zamanda ayırt etmeyeceğim. Elimden gelirse böyle bir şey tabi ki yaparım" dedi.

Alişan, "Buse ile evliliğinize zarar mı veriyor böyle haberler?" sorusuna "Ben şu an bu haberi senden duydum. Böyle bir şeyin olmadığını herkes bildiği için zaten zarar vermez, kimse inanmaz" cevabını verdi.