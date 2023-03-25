Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile ayrıldı

4 yıldır aşk yaşayan ve düğün hazırlıkları yapan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, ilişkisini noktaladı. Kural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilişkinin bittiğini söylerken Çelik de birlikte çektirdikleri romantik bir karesini yayınlayan sevgilisine veda etti.

Sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan çift, ilişkilerini noktaladı.

"DOSTÇA VE SAYGIYLA AYRILDIK"

Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Kural,"Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

Çağla Gizem Çelik ise Instagram hesabından ortak açıklamayı paylaşmak yerine Ahmet Kural'ın elini tutarak çektirdiği romantik bir pozu paylaşmayı tercih etti. Kural'a veda eden Çelik, paylaşımına "Her şet gönlünce olsun" notunu ekledi. Kural da Çelik'in paylaşımını kendi hesabından yayınladı. İkili, hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları da kaldırdı.