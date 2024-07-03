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Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

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Acun Ilıcalı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kutladı. Uzun yıllardır sadece siyah renk kıyafetler giyen Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giydiği gören kullanıcılar "Beyaz gömlek giyildiyse gönlünü kaptırmış demek" yorumları yapıldı.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

ACUN ILICALI KURAL BOZDU

Altunkaya ile baş başa yemeğe çıkan Acun Ilıcalı, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" ifadelerini kullandı. Altunkaya'nın gösterişli pastası dikkat çekerken uzun yıllardır hep siyah renk kıyafetler tercih eden Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki büyük tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Acun Ilıcalı'nın beyaz gömleği için yapılan yorumlar...

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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