Acun Ilıcalı'nın ilk eşinin fotoğrafı hayran bıraktı! Gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu ve torunu Begüm'le verdiği poz çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları Başbuğ'un güzelliği ve kızına benzerliğine dikkat çekerek, "Sanki abla-kardeş gibiler" yorumunda bulundu.

Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ilıcalı son olarak kızı Banu ve eski eşi Seda Başbuğ'un birlikte verdiği poz nedeniyle gündeme geldi.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAMI SEÇİYORLAR

Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ve annesi, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.

GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler şaştı kaldı. Güzelliğiyle hayran bırakan Seda Başbuğ ve kızının pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumları yağdı.

İşte o poz: