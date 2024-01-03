90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Hilal, 90 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ise minik Hilal'in tedavisini üstlendi. 10 aydır Hilal'in sağlığına kavuşması için çaba sarf eden Balta, müjdeli haberi vererek küçük kızın yürümeye başladığını duyurdu.

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YÜRÜYEBİLECEKSİN"

Instagram hesabından sık sık Hilal'in tedavi sürecini paylaşan Balta, bir kolunu kaybeden ve bacaklarında ciddi hasar oluşan küçük kızın yürümeye başladığını ilan etti. Hilal ile 10 aydır verdikleri mücadeleyi gösterdiği bir video yayınlayan Balta, şu ifadeleri kullandı: "Seninle ilk konuşmamda sen bizim kahramanımızsın demiştim. Anlamamıştın... 324 gün.(10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az. Bunu toparlayacak afili sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim Ya da melek ailen gönderdi seni bana kim bilir. Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım. Seni hep çok seveceğim."

Balta'nın paylaşımına Pelin Akil, Yasemin Şefkatli, Ece Gürsel ve Deniz Baysal'dan "İyi ki barsın. Ayağınıza taş değmesin" yorumları geldi.