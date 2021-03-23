Leyla ile Mecnun EXXEN üzerinden yeniden mi başlıyor? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimdir?

Leyla ile Mecnun EXXEN'de yeniden başlayacağı iddiası herkesi heyecanlandırdı. Leyla ile Mecnun oyuncuları ile bir döneme damga vurmuştu. Başrolünde Ali Atay'ın, Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği iddia edildi. Peki, Leyla ile Mecnun EXXEN üzerinden yeniden mi başlıyor? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimdir?

Bir dönemin en çok sevilen dizisi Leyla ile Mecnun, yeniden çekilecek. Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından Exxen için Leyla ile Mecnun'un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü'nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı.

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarından 3 sezon ekrana gelen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un dijital platform Exxen üzerinden yeniden başlayacağı iddiası gündeme geldi. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni başlayacağı haberleri sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Acun Ilıcalı, Exxen için Leyla ile Mecnun'un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü'nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak, çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI



Dizinin ana karakterlerini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan , Cengiz Bozkurt , İştar Gökseven , Köksal Engür ve Melis Birkan gibi ünlü oyuncuların yanında; Ezgi Asaroğlu , Ali Atay , Serkan Keskin , Müge Boz , Zeynep Çamcı ve Beste Bereket gibi kamuoyunca daha tanınmış oyuncular da dizide yer almış ve dizi ile tanınırlıklarını artmıştır.

Ana karakterler, Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun, babası İskender'i canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt, İsmail rolündeki Serkan Keskin, Yavuz rolündeki Osman Sonant, Ak Sakallı Dede rolündeki Köksal Engür ile 3 sezonda 4 ayrı Leyla karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu, Müge Boz, Zeynep Çamcı ve Melis Birkan'dır.

Ana karakterler

Mecnun Çınar ( Ali Atay ) - Orta sınıftan bir aile olan İskender ve Pakize'nin oğlu. Çok sevdiği Leyla'sını bir trafik kazasında karşısına çıkan Sedef ile Şirin arasında kalmıştır. Hem Sedef hem de Şirin tarafından terkedilmiştir. Kireçburnu Mahallesi'nde yaşayan Mecnun, Açıköğretimde okumakta ama yıllardır matematik dersini verememiştir. Rüyasına giren Ak Sakallı Dede ile yatağını, Az Sakallı Dede ile yiyeceklerini (!) Paylaşmaktadır. İsmail Abi'sini çok sevmektedir.

Leyla Yılmaz ( Ezgi Asaroğlu ) - Varlıklı bir aile olan Metin ve Sevim'in kızı. Zengin bulunmadığına benzeyen başka bir sorulı akranları gibi şımarık değil alçakgönüllü bir kişiliğe sahiptir. Mecnun onu terk etmek zorunda kaldığında, bir süre 'kötü' olmayı denerse de beceremez ve normal karakterine döner. 30. Kılavuz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

Leyla Yedinci ( Melis Birkan ) - İskender'in eski bir arkadaşı olan Ömer'in organizatör kızı. Mecnun ilk görüşte saha âşık olmuştur. 3. sezonda diziye katılmıştır.

Ak Sakallı Dede ( Köksal Engür ) - Yol göstermek için Mecnun'un rüyalarına giren muhterem zat. Kısa zamanda Mecnun'un rüyalarından çıkıp gerçek hayatına girmiştir. Mecnun'a, Leyla'ya kavuşması için yardımda. Leyla ölünce organlarını Sedef ile Şirin'e nakledilmesini sağlamıştır. Karabasan ile hep bir mücadele içinde olan dede, sonunda ona karşı olan savaşını kazanır ama bu kez de mahalle dört bir tarafa dağılmıştır. Onları araya getirip mahalledeki huzurun yerine gelmesini sağlar.

Erdal Bakkal ( Cengiz Bozkurt ) - Mahallenin bakkalı. İskender ile çocukluk arkadaşıdır. Mahallenin kalbidir o, bir bakkaldır. " Bakgalım ben, bakgal! " Sürekli kullandığı repliktir. Bencil ve cimridir, herkesin sinirini bozmayı başarır. Herkes onun kafa açtığını söyler. Yine de çok sevilen Erdal, bazen bu sevgiyi menfaati uğruna kullanmaktan çekinmez. Telat Abi'nin aklına uyup evini ve dükkânını borsaya yatıran Erdal onu şeyini kaybeder. Karısı Nurten ve yeğenleri Leyla ile ortada kalırlar. Mahalleden taşınırlar. Ama sonunda bütün mahalle bir araya gelip bakkalı kurtarır ve Erdal'ın eski düzenine dönmesini sağlar. 3. sezon sonunda karısı Nurten doğum yaparken çocuğuyla birlikte ölür ve yeğeni Leyla Joker'le gider. Erdal Bakkal yapayalnız kalmıştır.

İskender Çınar ( Ahmet Mümtaz Taylan ) - Mecnun'un çocuğu. Herkesin yardımına başvurduğu İskender, ilk bölümlerde taksi şoförü iken ev hanımlığı (!), Seyyar köftecilik gibi meslekleri denemiş ama asla şoförlükten vazgeçememiştir. Karısı Pakize evi edip terk Almanya'ya gidince o da karısının arkasından gitmek istemiş ama kalp krizi geçirmiştir. Kronik kalp krizi hastalığına yakalanmıştır.

İsmail Abi ( Serkan Keskin ) - Mecnun'un çocukluk arkadaşı. Her gün farklı bir iş yapıyor. Gemilere el sallayıp, babasının bir gemi ile geleceğini düşünmektedir. Saf bir kalbi olmak hep iyi düşünmektedir. Duygusal bir yakınlaşma yaşadığı Şekerpare'yi unutamamıştır. Hatta peşinden İzmir'e gitmiştir. Tam Şekerpare'yi bulacakken sözü gibi gördüğü Mecnun'un başı belaya girdiği için İstanbul'a dönmüştür. " Laaps! ", " Hooop! ", " Senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun aynı olmadığının farkında değil misin acaba? ", " Benim büyük büyük dedelerim hep şuydu, buydu ... " gibi kendine has bir üslubu vardır.

Sedef ( Zeynep Çamcı ) - Leyla'nın akciğerini alan pizzacı kız. İkinci adı Leyla'dır. 2. sezonun başında diziye girmiş ve sonunda da mahalleyi terk ederek diziden ayrılmıştır.

Şirin ( Müge Boz ) - Leyla'nın kalbini alan kız. Sonradan adını değiştirip Leyla yapmıştır. 2. sezonun başında diziye girmiş ve sonunda da mahalleyi terk ederek diziden ayrılmıştır.

Yavuz ( Osman Sonant ) - Şans eseri İskender'in taksisine binerek mahalleli arasına hırsız. Kendisini "performans sanatçısı" olarak tanımlıyor. Mahalleli tarafından kabul görür ve Mecnun ile İsmail'in en yakın arkadaşları olur. Plazma TV gibi ev eşyaları çalmış, kasa patlatmış hatta bir hırsızlık turnesine bile çıkmıştır. Ama görmeyle ilgili görme engelli Zeynep'in gözlerini açtırmak için yapmıştır. Zeynep onu terk edip gidince mahvolur. Ardından karşısına Eylül çıkar. Resim öğretmeni olan Eylül ilk başlarda ona hiç pas vermez. Onu sevmediğini söyler. Ama sonunda onu sevdiğini söyler ve ilişkileri başlar.

Diğer karakterler

Karakterler alfabetik sıraya göre listelenmişlerdir.

2012 Dede ( Erdoğan Özeren ) - 2012 yılını sembolize eden ve o yıl gerçekleşen olayı bilen dede. Gerçek hayatta hayatını kaybettiği için dizinin ilerleyen bölümlerinde yer almadı.

Anane ( Güler Ökten ) - Sedef'in birlikte yaşadığı anneannesi. 2. sezon sonunda Sedef'le beraber mahalleyi terk edelim.

Arda ( Ushan Çakır ) - Dizinin başında Leyla Yılmaz'ın sevgilisi olan sonrasında ondan ayrılan kişi. Mecnun'un düşmanıdır. Dizinin 30. bölümünde dönmemek üzere Paris'e gitmiştir.

Arzu (İpek Türktan) - Leyla'nın okuldan arkadaşı. Sürekli Sema'yla birlikte dolaşır.

Az Sakallı Dede/ Çakma Sakallı Dede ( Engin Günay ) - Ak Sakallı Dede'nin yerine İskender tarafından huzurevinden gönderilmiş ve eve yerleştirilen dede. Sedef'in anneannesini sevmektedir.

Benjamin/ Bünyamin ( Sarp Aydınoğlu ) - Arda'nın babası çalışan kötü karakter. Aslen Bayburtludur. Uluslararası tanınırlık adına Benjamin adını kullanmaktadır. Ak Sakallı Dede'nin onu sevdiğinden ayırdığını düşündüğü için düşmanıdır.

Berkcan ( Kaan Urgancıoğlu ) - İlk kez 20. kılavuz yer alan, Zeynep'in eski komşusu ve çocukluk arkadaşı. Zeynep'le birlikte mahalleden taşınmıştır. Daha sonra Zeynep'le nişanlanmıştır.

Çiçekçi ( Sebahat Adalar ) - Mahallenin çiçekçisi, falcısı.

Derya (Nur Özölke) - Kaan'ın platonik aşkı ve Melül'ün sevgilisi.

Doktor (Onursal Yıldırım) - 7.bölümden itibaren dizideki herhangi bir tıp dalı olmadan tüm vakalara bakan doktor. Pek çok farklı hastanede çalışmıştır.

Dostoyevski (Bülent Baytar) - Mecnun'un geçmişe geçmişe günümüz dünyasında getirdiği Rus yazar. Dizi senaryosu AT TV'de yayınlanmaktadır. 3. sezon sonunda evden ayrılmıştır.

Eylül ( Açelya Devrim Yılhan ) - Resim öğretmeni. İlk kez 46. görülmüştür. Başlarda Yavuz'u sevmediğini söyler fakat daha sonra itiraf eder ve ilişkileri başlar. Yavuz'la nikâh masasındayken Nisan tarafından öldürülmüştür.

Gotik Leyla ( Neslihan Aker ) - Nurten'in Almanya'daki yeğeni. Mecnun'la evlenmek için İstanbul'a geçmiş fakat nikâh masasında Mecnun'u terk edip Kubilay'la kaçar. Şirin'in abisiyle bir ilişki yaşar fakat daha sonra ayrılırlar. Başlarda Kamil'den hoşlanmasa da zamanla ona ilgi duymaya başladı. Sonunda Joker'le birlikte evden kaçar.

Hidayet ( Mehmet Cihan Ercan ) - Ömer'in sahip olduğu oto tamircisinde çalışan eleman. Leyla Yedinci'ye âşıktır ve Mecnun'u abisi saymaktadır.

Kaan ( Ege Tanman ) - Erdal Bakkal'ın Gözlüklü çocuk lakaplı çırağı. Mecnun'un kankası.

Kamil ( Mehmet Usta ) - Futbolcu. Hep bek yedeklemekte fakat forma şansı bulamamaktadır. Bir ara yedeklikten sıkılınca Karabasan'a başlandı. Daha sonra mahalleliden özür dileyip tekrar arasına dönmüştür. Gotik Leyla'dan hoşlanmaktadır. 2. sezonun sonunda mahalleden ayrılmıştır. Nereye gittiği bilinmemektedir.

Karabasan ( Köksal Engür ) - Dizinin kötü karakteri olan karakterli kişi. Türkiye'nin en zengin işadamlarındandır ve Arda'nın çocuklarıdır. Yüzü ilk varsayılan 30. görülmüştür.

Kırlent Hakkı (seslendiren: Faruk Akgören ) - Mecnun'un Fuzuli'den değerini kırlenttir . Kendisine yastık hoşlanmaz.

Kubilay (Kubilay Çamlıdağ) - 2. güvende diziye dahil olmuş, genelde bir kapıda bekçilik yapıp gelenleri içeriye almayan adamdır. En bilindik sözü "hop" tur. Zekiye ile evlidir.

Leyla (Tuğçe Kurşunoğlu) - Şirin ile aynı üniversitede okumuştur, Eylül'ün ev arkadaşıdır. Sürekli "Tatlım" hitabıyla bilinir; Bu yüzden Mecnun ona, "Tatlımbaş Leyla" olarak hitap eder.

Melül (Muhammet Mustafa Aşık) - Çiçekçinin oğlu. ÖSS 'nin etkisinden kurtulamamıştır ve bu yüzden konuşmamaktadır.

Metin Yılmaz ( İştar Gökseven) - Leyla Yılmaz'ın iş adamı olan babası. Kızının Mecnun ile olan ilişkisini onaylamamaktadır. Zaman zaman iflas eder ve Arda'nın babasından yardım alır. Leyla Yılmaz'ın ölümünden sonra Metonya Devleti'ni kurmuştur ve kendisi Metonya kralıdır.

Nisan ( Şafak Pekdemir ) - Hırsız ve dolandırıcı. 74. İlk diziye katılmış, Yavuz ile ortak olmuşlardır. Daha sonraları Karabasan'ın yanına geçer ve 3. sezonun sonunda Eylül'ü Yavuz ile nikâh masasındayken vurarak öldürür.

Nurten ( Nalan Kuruçim ) - Erdal'ın karısı. Almanya'daki yeğenini Mecnun ile evlendirmek istemektedir. 3. sezonun sonunda doğumda bebeğiyle birlikte ölmüştür.

Orhan (Ali Ercan Gönültaş) - İskender'in ortaokuldan arkadaşı. Yıllar Orhan'ı hiç değiştirmemiştir.

Ömer Yedinci ( Ömer Atilla Şendil ) - İskender'in eski arkadaşı ve oto tamircisi. Mecnun'un kirvesidir. İskender'in babası öldüğünde ona Ömer söylemiştir, bu sebeple İskender yıllarca Ömer'le görüşmemiştir. Leyla Yedinci'nin çocuklarıdır. 3. sezonda diziye katılmıştır.

Pakize ( Asuman Dabak ) - Mecnun'un ev hanımı olan annesi. Tek çocuğu olduğu için Mecnun'a düşkündür. İskender'den boşanıp Almanya'ya yerleşmiştir.

Sema (Güliz Gençoğlu) - Leyla'nın okuldan arkadaşı. Sürekli Arzu'yla birlikte dolaşır.

Sevim ( Ayşe Selen ) - Leyla Yılmaz'ın ev hanımı olan annesi. Kızı gibi alçakgönüllü bir kişiliğe sahiptir. Dizinin 54. bölümünde Metin'in cebine haber vurması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Suna Turna ( Ayşen Gruda ) - Hidayet'in annesi. Diziye 93. güvenilir olmuştur. 3. sezon sonunda kalp krizi geçirmiştir. Yaşayıp yaşamadığı bilinmemektedir.

Şirin'in abisi (Berk Sarıbay) - Dans eğitmeni ve Şirin'in abisi. Gotik Leyla ile kısa bir ilişki yaşamıştır. Şirin'le mahalleden taşınmıştır.

Telat Abi ( Sadi Celil Cengiz ) - Dolandırıcı ve hırsız. 41. Prensip diziye katılmıştır. Bazen "teletabi" şeklinde telaffuz edilir. 2. sezon sonunda ayrılmıştır.

Tonton Teyze (Emine Gülsüm Gözümer) - Mahallenin en yaşlı kişidir, akıl danışılan tonton teyzesidir. Herkes onu çok sever. Farklı bölümlerde farklı evlerde yaşar.

Zekiye ( Esra Kızıldoğan Uygur ) - Mecnun'un uzaylı arkadaşı. Kubilay ile evlidir.

Zeynep ( Beste Bereket ) - Yavuz'un eski sevgilisi. Doğuştan kör olduğunu söylemiş ama gözlerini açtırmak için Yavuz ile gittiği doktorda sonradan kör olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukluk arkadaşı Berkcan'la nişanlanıp mahalleden taşınır ve Ankara'ya gider. Yavuz'dan ayrıldıktan sonra ameliyat olmuş ve gözleri açılmıştır.

LEYLA İLE MECNUN KONUSU



Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alır.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.[6] Mecnun Leyla'yı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya âşık olur.