Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor?

Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor? Merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi yayınladı. Buna göre; 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte genelgeye göre kuyumcuların durumu...