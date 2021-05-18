Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor?
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Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor?

Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor?
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Kuyumcular açık mı? 19 Mayıs Kuyumcular ne zaman açılıyor? Merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi yayınladı. Buna göre; 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte genelgeye göre kuyumcuların durumu...

İçişleri Bakanlığı valiliklere korona virüs tedbirleri kapsamında "Kademeli Normalleşme" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre açılacak ve kapalı olacak işyerleri açıklandı. İşte detaylar...

KUYUMCULAR AÇIK MI?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

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