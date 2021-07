Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban etini sağlıklı şekilde muhafaza etmek için bir dizi önlem almalısınız. Bu kapsamda Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Eğer gerekli tedbirleri almazsanız et bozulabilir, sağlıksız hale gelebilir.

Kurban eti yıkanır mı? sorusu Kurban Bayramı'nda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Kurban etini en iyi şekilde saklamak isteyen vatandaşlar konuya dair detayları merak ediyor.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti yıkanmalı mı yoksa yıkanmamalı sorusu merak ediliyor. Kurban kesiminin ardından yapılan yanlışlardan biri ise eti yıkamak. Eğer içinize sinmiyor ve yıkıyorsanız, hemen ardından pişirmeniz gerekiyor. Et yıkandıktan sonra buzdolabına koyulmamalı.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Öncelikle kesim işleminde sonrası sonrasında kullanılan bıçak, kap ve diğer malzemelerin hijyenik standartlarda olmasına dikkat edilmelidir.

Kurban eti mümkün olduğu kadar büyük parçalar halinde kesilmeli bu şekilde pay edilmelidir. Bu işlemin ardından hemen etin soğutulması gerekir.

Kurban etinin kesimin hemen ardından kıyma yapmak doğru değildi. Bu hata et yüzey alanının genişlemesine ve mikroorganizma üremesi için uygun bir alana dönüşmesine enen olur.

Kurban eti kesimden sonra +4/ +5 derece sıcaklıkta bekletilmelidir. Et hemen tüketilmemeli, soğukta bekletilmelidir. Saklanacak etler de derin dondurucuda saklanmalı ya da kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir.

Kırmızı etin donma noktası -1.5/ +1.7 derece arasıdır. Etin muhafaza edildiği ortam ne kadar soğuksa o kadar uzun süre saklanabilir. -18 derece derin dondurucuda saklanan kırmızı et 8 ay boyunca güvenle muhafaza edilir.

Saklama alanı olarak no-frost bölümler değil derin dondurucular tercih edilmelidir. Çünkü no-frost bölümler hem küçüktür hem de yalıtım noktasında iyi değildir.

KURBAN ETİ SAKLAMANIN EN İYİ 9 YOLU

Çocukluğumuzun silinmez anılarının yaşandığı zamanlardır bayramlar. Şeker bayramı birçok çocukta bir şeker çoşkusu yaratırken, Kurban bayramı ise kimi çocukta hüzün, kimi çocukta şaşkınlık yaratır. Büyüklerin ise en telaşlı anları kurbanlık seçimi ile başlar, taze etlerin bir aile yemeğinde sofraya gelişine kadar devam eder.

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzet unsuru kırmızı etin bizden beklediği özen ise ne yazık ki kurban etinin tamamen tüketimine kadar devam ediyor. Uygun koşullarda kesilmeyen, pişirilmeyen, belirli sıcaklıklarda bekletilmeyen etler ise hayvanlardan insanlara şarbon, tüberküloz tenya, salmonella gibi hastalıkları bulaştırabilmekte.

"Kurbanı hemen kesildikten sonra yemeyin"

Keservuran, "Hayvanlardaki mikroorganizmalar kesimden sonra 24 saat içinde ölür ve hayvan ilk kesildiğinde ölüm sertliği olarak adlandırdığımız sertlikte olur. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerin dikkat etmesi gereken bir konu da budur. Etler soğuk ortamda birkaç gün bekletildikten sonra tüketilmelidir. Büyükbaş hayvanların etleri 0 derecede 7-10 gün bekletildiğinde tam yumuşama sağlanır ve etin lezzeti artar" diye konuştu.

"Kurban Etleri -2 derecede birkaç hafta, -18 derecede uzun süre muhafaza edilebilir"

Etler uzun süre saklanılmak istenildiğinde birer pişirimlik parçalara ayrılarak yağlı kağıda sarılarak, -2 derece sıcaklıktaki buzdolabında bir kaç hafta saklanabilir. Etler soğuk depolarda –32 derecede dondurularak, -18 derecede uzun süre saklanabilir. Donmuş etler soğuk yerde yani buzdolabında çözdürülür. Çözdürülen etlerin tekrar dondurulması tehlikelidir.

"Kurban Etini hemen buzdolabına atmayın, fakat Sıcaklık-Zaman takibini doğru yapın"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gücükoğlu İHA'ya verdiği röportajda, "Kurban etini hemen buzdolabına atarsanız lastik gibi sert olur. Ette düzensiz kasılmalar nedeni ile et tam bir olgunlaşma evresi geçiremediğinden sert yapı ve lezzet kaybı görülür" dedi.

Kesilen etin buzdolabına koyulmadan önce 5-6 saat süreyle güneş görmeyen serin yerde bekletilmesi gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ali Gücükoğlu, "Daha sonra et, buzdolabına kaldırılmalıdır. Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına tutulursa soğuk kasılması denilen durum ortaya çıkar. Kas yerine et yemek istiyorsak kurban etleri parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli. Kurban eti içerdiği zengin besin maddeleri yönünden; kesiminin özenli yapılmaması ve uygun olmayan muhafaza teknikleri sebebiyle bozulmaya ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye oldukça müsait bir durum oluşturmaktadır. Kurbanlık hayvanların seçimi ve uygun kesim tekniklerinin ardından hemen tüketilmemesi önerilmektedir. Kasların ete dönüşümleri belli bir zaman alır. Bu süre içerisinde kaslarda çeşitli biyokimyasal ve biyofiziksel değişiklikler oluşur. Bunların tümüne 'post-mortem değişiklikler' denir. Kasların üstün kaliteli ete dönüşümü, hayvanın sağlıklı bir fizyolojik dengeye sahip olmasını ve kanın çok iyi akıtılmasını gerektirir. Kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim, ölüm sertliğidir. Bu değişiklik, kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle ilk 15 dakika içinde başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir hal alır. Bu süre kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ortalama 6-12 saat arasındadır" diye konuştu.

"4 Derecede et 4-5 gün, kıyma 2-3 gün muhafaza edilebilir"

Etlerin buzdolabında dinlendirildikten sonra yapılması gereken adımları hatırlatan Gücükoğlu, "Kurban etinin dayanma süresi, kesim kalitesine ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 4 derecede 4-5 gündür. Bu süre, kıymada genellikle 2-3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa, etler, derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir. Buzdolabında özel et saklama bölümünün olmaması durumunda, çiğ et buzdolabının en alt rafında, pişmiş et buzdolabının en üst rafında saklanmalıdır. Bu şekilde bir saklama, çiğ et suyunun pişmiş et içerisine damlaması sonucunda oluşabilecek tüm riskleri önleyecektir" şeklinde konuştu.

"Etin Rengi Yeşile Döndüyse Tüketmeyin"

Kurban etinin yanlış saklanmasından dolayı yeşillenme görülen kısımları kesinlikle tüketilmemeli diyen Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mutlu, kurbanlık etin dayanma süresinin kesim kalitesine ve et parçasının büyüklüğüne göre değiştiğini söyleyerek, normal buzdolabı şartlarında 5 veya 6 gün saklanabileceğini bildirdi. Mutlu, bu sürenin kıymada genellikle 3 günü geçemediğini söyledi.

"Kurban Eti Buzluğa Konulmadan Önce, Küçük Parçalar Halinde Saklanmalı"

Aydın Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kurban Bayramından Beslenme Önerileri" raporunda; "Kurban eti uygun koşullarda kesildikten sonra, etler hayvanın uygun yerlerinden yağlı kısımları ayrılarak parçalanmalıdır. Kesilen kurban eti mutlaka buzdolabında 1 gün bekletilmelidir. Bekleyen et böylece suyunu verecek ve daha iyi pişirmeye hazır hale gelecektir.

Etler, büyük parçalar şeklinde değil kıymalık, kuşbaşılık, pirzola, biftek ve bonfilelik olarak ayrılmalı, günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta ( -2 ºC ) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18 ºC ) daha uzun süre ile saklanabilir." bilgisi paylaşıldı. Saklama içinse alüminyum folyo, streç film veya yağlı kâğıtlar tercih edilmeli.

"Çözdürülen Et Tekrar Dondurulmamalı"

Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözdürülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme yeri oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit edebilir. Bu nedenle buzlukta saklanan etler parçalara ayrılarak buzluğa konulmalı, buzluktan sadece yenecek olan miktar çıkarılmalı ve çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır.

Çözdürülmek istenen et, oda sıcaklığında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabında çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin, buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözdürme, oda sıcaklığında bekletme vb. sakıncalı yöntemlerdir.

"Etler Buzdolabına Hava Alacak Şekilde Yerleştirilmeli"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hazırladığı "Sağlıklı Kurban Kesim Rehberi"nde "Kesim sıcaklığının düşmesi için, en az 5-6 saat bekletildikten sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler, henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına, poşet içinde veya hava almayacak durumda büyük parçalar halinde üst üste konulmamalıdır. Bu durumda buzdolabının ısısı, etin iç kısmını soğutmaya yetmeyeceği için çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma, hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli, hemen atılmalıdır." önerisinde bulunmakta. Etin bozulmaya çok müsait bir yapısı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle saklanacak etlerin ihtiyaca göre sınıflandırılarak saklanması önerilmektedir.

"Donmuş Etleri, Kalorifer ya da Soba Üzerinde Çözdürmeyin"

Buzdolabından çıkarıldıktan sonra çözdürülen etlerin tekrar dondurulmaması tavsiyesinde bulunulan rehberde, şu öneriler yer alıyor: "Donmuş etler, buzdolabında çözdürülmelidir. Çabuk çözünmesi amacıyla kalorifer ve soba üzerinde ya da oda sıcaklığında bekletme sakıncalı yöntemdir. Ete dokunurken ellerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Pişmiş etler, oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalmamalıdır. Çiğ eti hazırlamadan, hazırlarken ve sonra, ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Çapraz bulaşmayı önlemek için 2 ayrı kesme tahtası kullanın. Kesme tahtalarından birini çiğ etler, öbürünü meyve ve sebzeler için kullanın."