Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tatil paylaşımlarına devam ediyor. Tüzünataç sosyal medya hesabından plajdaki eğlenceleri anlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, tatil yaptığı anlardan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüzünataç bu sefer de eğlenceli dakikalarını takipçilerine aktardı.

KEYFİNE DİYECEK YOK

Deniz kenarında arkadaşlarıyla poz veren ünlü oyuncu yerinde duramadı. Arkadaşlarıyla sahil kenarında eğlenen güzel oyuncunun yüzünden gülücükler eksik olmadı. Arkadaşları da Tüzünataç'ın eğlencesine dahil oldu.