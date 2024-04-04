Türker İnanoğlu için tören düzenleniyor! İlker İnanoğlu konuşmakta güçlük çekti

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapılıyor. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törene aile üyelerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Sumru Yavrucuk, Zafer Ergin, Kerem Alışık, Şevket Çoruh, Müjdat Gezen, iş adamı Ali Koç ve sinemanın emektar isimleri katıldı. 50 yıllık eşinin ölümüyle kahrolan Gülşen Bubikoğlu, törende taziyeleri kabul etti. Törene katılanların arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı.

"BU KADAR ÜZÜLECEĞİMİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Birçok ismin konuştuğu törende babasına veda etmek için sahneye çıkan İlker İnanoğlu, "Beklediğimiz halde böyle bir konuşma yapacağımı tahmin etmiyordum. Çok mükemmelci bir adamdı. Her şeyi detayına kadar incelerdi. 18 yaşımdan beri onu sağlık sorunlarından dolayı Amerika'ya doktora götürdüm. Son zamanlarda suratında melenom kanseri vardı. En son o alındı ve yüzünde bandaj vardı. Otele gelip asansöre bindiğimizde düğmeye kendisi basmaya çalıştı o haliyle. Ben de baba izin ver dur ben basayım deyince insanlar da bize güldü. Her şeyi kendi yapmaya çalışan bir insandı. Çok sert bir babaydı. Karşısında hala çocuk gibiyim. Vefat ettiğinde üzerimden bir baskı kalkar zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun" dedi.

ZEYNEP İNANOĞLU: BABAM CENAZE TÖRENİNİ BİLE PLANLADI

Törenin sunuculuğunu üstlenen Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir ise eşini Zeynep İnanoğlu Özdemir'i sahneye davet ederken "Aralarında özel bir bağ vardı. Son anına kadar babasının yanındaydı" dedi. Zeynep İnanoğlu Özdemir de konuşmasında "Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugüne de çok önemsediği için büyük bir titizlikle son vedasını planladı. Benim vefat durumunda yurtdışında olacağımı tahmin etmişti. Uçağa yetişmemden tutun da cenaze bilgilere kadar her şeyin üzerinden birkaç kere geçmiştik. Bütün bu planlamalar yaşanan bu acıyı bir nebze bile azaltmıyormuş. O böyle bir insandı. Detaylara hakim, çalışan ve disiplinliydi. Çok gururluydu, duygularını göstermemekle beraber aşırı da duygusaldı. İşine, mesleğin ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Hep şanslı olduğunu düşündüm çünkü bu hayatta sevdiği bir işi bulup onu ömür boyu yapmak büyük bir şans. Çok insana dokundu, çok eser bıraktı. Hiç durmadan üretti. Bugün burada sizleri görseydi çok mutlu olurdu. İstediği veda buydu. Sevgili baba, eğer beni duyuyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Çok özleyeceğimi bilmeni istiyorum ve aynı zamanda isminin ve anılarının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmeni istiyorum.

ALİ SUNAL: BENİ KEŞFEDEN TÜRKER AĞABEY OLDU

Türker İnanoğlu'nun kendisinde yerinin çok ayrı olduğunu belirten oyuncu Ali Sunal ise konuşmasında "Babamla çok şeker dostlukları vardı. Müthiş anlaşıyorlar, bazen birlikte iş yapamıyorlar ama devamında yine müthiş dostlukları var. Beni keşfeden de Türker ağabey oldu. Benimle arkadaşlık kurdu. Aramızdaki yaş farkına baktığımıza rağmen beni en dikkatli dinleyen insanlardan biriydi. Annemle, babamla konuşup, beni yatılı misafir ettiler. Kızı Zeynep'le arkadaş olduk. Ben küçükken karanlıktan korkuyordum. Uyurken başımda bekleyip masallar anlatıyordu. Ben Türker ağabeyi böyle hatırlıyorum. Kendi seçtiğim ilk arkadaşım olabilir Türker ağabey" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ: BANA HEP 'EN SÇOK SENİ SEVİYORUM' DERDİ

Törende konuşma yapan Cem Yılmaz da şunları söyledi: "1990'lı yılların ortasında Meltem Cumbul şov programı yapıyordu. Beni çağırmıştı, beni orada izlemiş. Bu sahne (TİM Show Center) aktif olduktan sonra burada sahneye çıktım. Burada bin kez gösteri yaptım. Hep; 'En çok seni seviyorum' derdi ve buna inandırırdı insanı. Ben de en çok beni zannediyordum ama herkesi seviyormuş. Herkes de onu seviyormuş. Her zaman sahnemize gelip 'Bir ihtiyacın var mı?' diye sorardı."

HÜLYA KOÇYİĞİT: TÜRKER İNANOĞLU'YLA BİRLİKTE BİR DEVİR KAPANDI

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Türker İnanoğlu'nun Türk sinemasına çok değerli katkılar sunduğunu ve oyuncuların çalışma düzeninin de raya oturması adına çok emek verdiğini söyledi. İnanoğlu'nun bir sinema aşığı olduğunu altını çizen Koçyiğit, "Sinema için yapmadığı yok. Hepimizin hamisi ve onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum. İyi ki vardın Türker. Galiba onunla bir devir kapandı. Onu hep saygıyla, sevgiyle yad edeceğiz. Ardında öyle güzel eserler bıraktı ki..." diye konuştu.

Türker İnanoğlu'nun vefatından önce kendisi hakkında hazırladığı belgeselin de gösterildiği törende, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Bayram ve gazeteci Zafer Mutlu da konuşma yaptı.

İnanoğlu bugün öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.