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Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

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Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar Haber Videosunu İzle
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
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İzmir'de bir grup Yahudi, Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde zıpladı. Görüntülerin, İsrail'de Netanyahu'nun kaybettiği seçimlerden hemen sonra kaydedilmesi dikkat çekti.

İzmir'de bulunan Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan bir grup Yahudi'nin zıplayarak hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA KAYDEDİLDİ

Söz konusu görüntülerin, İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesinin hemen ardından kaydedilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımesut:

Akp ye geçtik die yandaşları kutlama mı yapıor?

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Haber YorumlarıHüseyin Bay:

Yok ya CHP kaybetti diye kutlama yapıyorlar

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